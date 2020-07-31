В Витебской области большое внимание уделяется развитию инфраструктуры - Тертель

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области большое внимание уделяется развитию инфраструктуры, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель КГК Беларуси Иван Тертель, который сегодня совершает первый рабочий визит в регион в качестве уполномоченного Президента по Витебской области.

Глава контрольного ведомства посетил Новополоцк, Полоцк и Витебск, а также провел встречу с трудовым коллективом филиала "Автобусный парк №1 г.Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс". "В ближайшее время я планирую проехать по всем районам, познакомиться с организацией уборки урожая, посетить проблемные предприятия региона, чтобы подготовить предложения для принятия решений, в том числе на уровне республиканских органов управления", - поделился планами Иван Тертель.

Касаясь впечатлений от поездки и проведенных встреч, руководитель КГК отметил: Витебская область, как самый северный регион страны, имеет свои особенности. Это обусловлено, в частности, климатическими условиями, что сказывается на развитии сельского хозяйства. Вместе с тем в регионе большое внимание уделяется социальной сфере и реализации инфраструктурных проектов, в том числе при поддержке главы государства. В качестве примера он привел модернизацию трассы Минск - Полоцк, где уже сделано немало, но серьезный этап работ еще впереди. "Этот и другие важные проекты по развитию инфраструктуры мы обсудили с председателем облисполкома Николаем Шерстневым и помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем, особое внимание уделив вопросам финансового обеспечения реализации планов, в том числе с привлечением ресурсов международных финансовых структур", - рассказал Иван Тертель.

На встрече с трудовым коллективом филиала "Автобусный парк №1 г.Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" обсуждались возможные меры по улучшению финансового положения организации, обновлению автобусного парка, совершенствованию тарифной политики и выравниванию условий деятельности с частными структурами. "Ситуация на предприятии непростая, что обусловлено объективными причинами, связанными с влиянием на отрасль пандемии коронавируса. Но коллектив, насчитывающий более 1 тыс. специалистов, настроен на работу, есть перспективы развития, которые мы обсудили в том числе с руководством облисполкома", - сообщил глава КГК. Для стабилизации ситуации на транспортных предприятиях в регионе вырабатывается комплекс мер на ближайшую и среднесрочную перспективу, будут задействованы резервы развития, в частности речь идет о расширении спектра услуг.

Филиал "Автобусный парк №1 г.Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" - многопрофильное предприятие, оказывающее более десятка видов услуг, основные из которых - перевозка пассажиров и грузов, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Филиал осуществляет городские и пригородные перевозки в Витебске, а также в Городке, Лиозно, Бешенковичах, Сенно. Общая протяженность маршрутной сети по городским перевозкам превышает 663 км, в пригородном сообщении филиал обслуживает 143 маршрута протяженностью более 5,3 тыс. км.-0-