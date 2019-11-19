В Витебской области будет ликвидирован Городокский льнозавод

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области принял решение о признании ОАО "Городокский льнозавод" банкротом и его ликвидации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидационного производства установлен один год. За этот период антикризисному управляющему предстоит погасить задолженность акционерного общества перед кредиторами на сумму почти Br6 млн. При этом стоимость имущества банкрота оценивается в Br3,4 млн, в том числе недвижимости - более Br1,7 млн, размер дебиторской задолженности превышает Br200 тыс.

Производство по делу о банкротстве ОАО "Городокский льнозавод" было возбуждено в июне 2019 года по инициативе должника. Витебский облисполком признал нецелесообразным включение предприятия в перечень сельхозпредприятий, подлежащих финансовому оздоровлению с применением норм указа №399.

Согласно выводам антикризисного управляющего, на протяжении последних лет Городокский льнозавод работает с убытками, поступающие денежные средства не позволяют исполнить обязательства перед кредиторами в установленные сроки. С 2012 года предприятие является неплатежеспособным. За шесть месяцев 2019 года завод сработал с отрицательным финансовым результатом на сумму более Br700 тыс., что почти в полтора раза превышает убытки по итогам аналогичного периода 2018 года. Источники внешнего финансирования покрытия убытка у предприятия отсутствуют.

Городокский льнозавод введен в эксплуатацию в 1950 году. В конце 1996 года предприятие акционировано, доля государственной собственности в уставном фонде ОАО почти 99,9%. С июня 2017 года завод находился в доверительном управлении ОАО "Птицефабрика Городок". Численность работников предприятия составляет 10 человек.-0-