В Витебской области будут работать 26 территориальных комиссий по референдуму

25 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня на совместном заседании Витебского облисполкома и областного Совета депутатов приняли решение об образовании областной комиссии по референдуму, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав областной комиссии члены президиума и облисполкома выбрали 13 человек. Это представители общественных объединений, политических партий, профсоюзных и ветеранских организаций, а также выдвиженцы от граждан путем сбора подписей. "В области будут сформированы 26 территориальных участковых комиссий: одна из них областная, 21 - районная, 1 городская в Новополоцке и 3 районные в Витебске. Их основная задача - это организация проведения референдума и соблюдение законодательства на определенных территориях", - рассказал глава депутатского корпуса Витебской области Владимир Терентьев.

Он добавил, что на участие в комиссиях подали заявление 340 человек, из них 195 - это выдвиженцы от политических партий и общественных объединений. Наиболее многочисленными являются представители Федерации профсоюзов Беларуси.

Первое заседание областной комиссии пройдет 26 января. Председатель облисполкома Александр Субботин подчеркнул, что для полноценной работы также необходимо обеспечить методическую помощь и юридическое сопровождение, и дал распоряжение соответствующим службам оказать содействие в этих вопросах членам как областной, так и территориальных комиссий.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля.-0-