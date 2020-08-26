В Витебской области будут расширять сеть агроклассов

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области намерены расширять сеть профильных агроклассов. С этой целью разрабатывается программа развития классов аграрной направленности до 2023 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

Классы аграрного профиля функционируют в школах области с 1 сентября 2018 года. Они созданы в 19 районах области, кроме Лепельского и Россонского. В этом году состоялся их первый выпуск. В новом учебном году в области будет открыто 43 класса данной направленности для 266 учащихся.

В ведомстве напомнили, что решение о создании агроклассов принято с целью проведения профориентационной работы с учащимися на востребованные специальности аграрного профиля. Обучение в профильном классе предполагает изучение на повышенном уровне двух профильных учебных предметов - химии и биологии или математики и физики, математики и иностранного языка, необходимых для поступления в учреждения высшего образования. Также учащиеся данных классов изучают факультативный курс "Введение в аграрные профессии".

"Наша задача сформировать у ребят позитивное отношение к агропромышленному комплексу, познакомить их с лучшими сельскохозяйственными предприятиями, учебными заведениями, показать, что сегодня эта сфера является высокотехнологичной. Это подтверждается достойным уровнем зарплат и условиями работы, а труд людей данной профессии ценен и пользуется заслуженным уважением в обществе", - подчеркнули специалисты.-0-