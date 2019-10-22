В Витебской области число детей-сирот за 12 лет снизилось на 41%

22 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с начала действия декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" уменьшилось на 41%. Об этом сообщила сегодня на открытии первого областного форума замещающих семей первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Елена Богданович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сохранить возможность воспитания ребенка в родной семье важнее всего. Выстроенная межведомственная работа по декрету №18 позволяет стабильно на протяжении многих лет возвращать в семьи более 55% детей, признанных нуждающимися в государственной защите. При этом количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с момента действия документа уменьшилось на 41%: если на 1 января 2007 года их в области было 4,9 тыс., то на 1 июля этого года - 2,9 тыс.", - отметила Елена Богданович.

По ее словам, в настоящее время на различных формах семейного воспитания в Витебской области находятся 75,7% детей данной категории (в 2018 году - 72,6%, в 2007-м - 50%). Развивается институт замещающей семьи. Если в 2001 году в регионе было организовано лишь 45 приемных семей, то сейчас функционирует 501, в них подрастают 835 детей. В 18 районах области действует 31 детский дом семейного типа. В них находятся 222 ребенка. В семьях усыновителей проживают более 732 усыновленных детей.

За время действия декрета в родные семьи на основании решений судов о восстановлении родителей в своих правах возвращены 580 несовершеннолетних, в том числе в этом году - девять. Вдвое сократилось количество родителей, лишенных родительских прав: с 587 в 2007 году до 251 в 2018 году.

"Это стало возможным благодаря скоординированной работе всех заинтересованных структур и ведомств по предупреждению социального сиротства, активной информационной кампании по устройству детей на семейные формы воспитания", - констатировала Елена Богданович.

При этом увеличение числа замещающих семей привело к сокращению количества детских домов и школ-интернатов. Сегодня в области в двух школах-интернатах и двух детских домах воспитываются 327 детей, а в 2007 году их было 1567. В Докшицком, Лепельском и Шарковщинском районах все вновь выявленные дети-сироты определены на воспитание в семьи граждан.

На роли семьи в жизни каждого человека акцентировал внимание председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. "Именно в семье ребенок получает первое представление об общечеловеческих ценностях, традициях народа. Решение проблем сиротства, укрепление института семьи и защита детей входят в число одних из самых главных государственных приоритетов. Это очень серьезная и ответственная задача. В Беларуси ее решение ведется прежде всего через развитие семейных форм устройства детей", - подчеркнул Владимир Терентьев. Он выразил уверенность, что нынешний форум станет важным и полезным мероприятием для всех заинтересованных лиц, а также позволит привлечь внимание общественности к этому вопросу, а у кого-нибудь пробудит желание подарить свое тепло детям, нуждающимся в родительской любви и заботе.

Участие в форуме принимают приемные родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, профильные специалисты отделов (управлений) по образованию райгорисполкомов, социально-педагогических центров, представителей различных заинтересованных структур и ведомств (прокуратуры, комиссии па делам несовершеннолетних, управлений внутренних дел, здравоохранения, МЧС, ЖКХ, профсоюза работников образования и науки), Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова, Национального центра усыновления.

Организатор - главное управление по образованию Витебского облисполкома.-0-