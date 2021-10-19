В Витебской области число госпитализаций с COVID-19 снижается

19 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в больницах находятся 3,8 тыс. человек с ковидными пневмониями, число госпитализаций снижается в последние дни. Об этом сообщил журналистам после совещания по эпидситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавируса председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Пик по госпитализированным больным в учреждениях здравоохранения Витебской области в предыдущие волны составлял 3,5 тыс. человек. Такой рубеж регион преодолел 10-11 октября. "На сегодняшний день это на 300 человек в целом по области выше, чем тогда. Недавно наметился темп снижения заболеваемости: если до 10 октября в отдельные дни прирост доходил до 200-300 и даже 400 человек в сутки, то предыдущая неделя показала 30-50 человек. После выходных дней, когда статистика идет за пятницу, субботу и воскресенье, было 100. Осторожно можно сказать, что вирус начинает сдавать свои позиции. Эта и следующая недели будут определяющими (для понимания ситуации. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Николай Шерстнев.

Он подчеркнул, что основной способ избежать тяжелых или летальных случаев после заражения коронавирусом - это вакцинация. Самозащита (маски, дистанцирование) само собой разумеющиеся меры.

Как сообщалось, в Витебской области в стационарах есть более 11,6 тыс. коек. По данным на 15 октября, для пациентов с COVID-19 перепрофилировано 4,1 тыс., из них в Витебске почти 2,2 тыс. коек. Все медицинские работники трудятся с повышенной нагрузкой. Пациентов, с которыми могут не справиться в районе, забирают на областной уровень. В учреждениях здравоохранения региона задействовано 84% кислородных точек от всего количества. Провакцинированные люди болеют, но по области это 2-3% от всех госпитализированных. В реанимацию попадают единичные пациенты, до аппаратов ИВЛ и летальных исходов они не доходили.

Для долечивания коронавирусных пневмоний в Витебской области работает филиал реабилитационного центра "Железняки", в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево" после ковида люди проходят реабилитацию.-0-

В медучреждениях Витебской области задействовано 84% кислородных точек