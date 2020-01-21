В Витебской области число самозанятых граждан в 2019 году более динамично росло в сельских районах

21 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области почти 5,2 тыс. физических лиц ведут деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога, что на 16,6% больше по сравнению с данными на 1 января 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Наиболее активно возможностью самозанятости пользуются жители сельских районов. Так, рост числа таких граждан оказался выше среднеобластного показателя в 11 районах. Из них в девяти он превысил 20% и более, причем в Шумилинском и Лиозненском районах количество самозанятых почти удвоилось. Только в Толочинском и Ушачском районах их число сократилось соответственно на 5% и 32%, а в Дубровенском этот показатель остался на уровне 1 января 2019 года.

В Витебске количество физлиц, уплачивающих единый налог по заявительному принципу, выросло на 18,6% и на 1 января 2020 года составило 1198 плательщиков, в Новополоцке - на 13,6% (600 физлиц), в Оршанском районе - на 17% (431), в Полоцком сократилось на 0,6% (475).

Самым популярным видом деятельности среди самозанятых граждан остается оказание парикмахерских и косметических услуг - этим занимаются 1240 человек, или 24,1% от общего количества физлиц - плательщиков единого налога. По сравнению с данными на 1 января 2019-го их число выросло на 45%. Кроме того, в тройке наиболее востребованных видов торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, продукцией цветоводства и декоративными растениями (1055 человек, или 20,5%; рост на 14%), а также репетиторство (652 плательщика, или 12,7%; рост на 17%).

По данным на 1 января самозанятые граждане пополнили бюджет на сумму свыше Br872,6 тыс., что более чем на 40% превысило поступления единого налога от этой категории плательщиков на 1 января 2019 года.-0-