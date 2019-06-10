В Витебской области число самозанятых в январе-мае выросло на 37%

10 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество граждан, осуществляющих деятельность с уплатой единого налога без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, по оперативным данным на 1 июня, выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 3,5 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Одними из самых популярных видов деятельности среди самозанятых в Витебской области являются продажа цветов, декоративных растений, а также произведений живописи - этим занимаются более 900 человек. Также в лидерах по востребованности парикмахерские и косметические услуги (779 человек), репетиторство (472), распиловка и колка дров, погрузка грузов (193), оказание услуг по выращиванию сельхозпродукции (172), предоставление жилья, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания (107 физлиц).

Как показывает практика налоговых органов, число самозанятых растет в преддверии праздников, торжественных и культурных мероприятий. В июле 2018 года, когда проходил фестиваль "Славянский базар в Витебске", число граждан, легально получавших доход от сдачи в аренду жилых помещений, выросло по сравнению с предыдущим месяцем более чем на 40% (с 95 до 134). Этому способствовали увеличение спроса на арендное жилье в фестивальные дни, а также простота процедуры оформления занятости без регистрации ИП. В налоговую инспекцию по месту жительства необходимо лишь предоставить уведомление произвольной формы с указанием вида деятельности и периода ее осуществления, а также уплатить единый налог.

В 2018 году накануне выпускных в учебных заведениях и утренников в детских садах количество физлиц, осуществляющих фотовидеосъемку, музыкальное обслуживание, предоставляющих услуги тамады, а также оказывающих парикмахерские услуги, выросло на 200 человек. В преддверии 1 сентября 2018 года их число увеличилось на 112 человек по сравнению с предыдущим месяцем.-0-