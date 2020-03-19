В Витебской области число выявленных нелегально работающих граждан сократилось почти в 6 раз

19 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые инспекции Витебской области в 2019 году выявили 105 граждан, которые осуществляли деятельность по заявительному принципу без уплаты единого налога, что почти в 6 раз меньше, чем в 2018-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Тенденция снижения отмечается и по незарегистрированной предпринимательской деятельности физлиц. В результате проведения оперативных мероприятий установлено 99 таких фактов, что в 3,1 раза меньше, чем в 2018 году. По оценке специалистов налогового ведомства, такая динамика связана с повышением эффективности работы в Витебской области по разъяснению действующего законодательства, направленного на стимулирование деловой активности и развитие предпринимательской инициативы, а также по профилактике нелегальной трудовой занятости.

Сокращение выявленных фактов теневой деятельности произошло на фоне роста количества субъектов малого и среднего бизнеса, а также физлиц, работающих без регистрации ИП и уплачивающих единый налог. Так, предпринимательский сектор Витебской области за 2019 год вырос количественно на 3,4% до 31,3 тыс. субъектов, при этом основной прирост обеспечили ИП, число которых увеличилось на 5,2%. Объем поступлений в бюджет от этой категории плательщиков увеличился на треть - до Br441 млн. Кроме того, по данным на начало 2020 года в области около 5,2 тыс. граждан, уплачивающих единый налог по заявительному принципу. Это на 16,6% больше по сравнению с данными на начало 2019-го.

Наиболее часто нарушения выявлялись в розничной торговле, в том числе в реализации товаров через интернет, при оказании строительных услуг, а также при продаже сельскохозяйственной продукции. По результатам мероприятий арестовано товарно-материальных ценностей, дохода и предметов административных правонарушений на общую сумму Br454 тыс. Предъявлено к уплате единого налога на Br23 тыс.-0-