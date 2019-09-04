В Витебской области "Дажынкі-2019" пройдут 28 сентября

4 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области определена дата проведения регионального фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019". Тружеников села и многочисленных гостей праздник соберет в Браславе 28 сентября. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель оргкомитета по подготовке и проведению праздника Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Празднику предшествует большая подготовительная работа. "Огромное количество объектов уже сдано, часть - в процессе. Сейчас параллельно решается ряд организационных вопросов. В этом году Браслав ожидает несколько тысяч гостей, которые в течение двух дней - 28-29 сентября - будут находиться в городе. Наша задача - сделать его максимально удобным и комфортным для всех: местных жителей, гостей, непосредственных участников праздника и всех, кто задействован в его проведении. Готовится насыщенная культурно-развлекательная программа, которая включает показательное выступление МЧС (в прошлом году в Верхнедвинске оно прошло с огромным успехом), концерты, в том числе с участием артистов российской эстрады, и много других интересных событий", - рассказал Владимир Терентьев.

Подробнее о ходе подготовки города к масштабному событию рассказал председатель Браславского райисполкома Александр Боданин. "К проведению праздника мы по большому счету уже готовы, так как работа в этом направлении ведется с прошлого года. Планомерно идет сдача намеченных объектов. Например, 2 сентября мы торжественно открыли реконструированную школу №2. На завершающей стадии остается последняя стройка - это капремонт нашего городского стадиона. В 15-ых числах на этом объекте будет перерезана ленточка и фактически нам останется только навести порядок и создать праздничную атмосферу в городе", - отметил руководитель района.

Всего к областным "Дажынкам" в Браславе готовится более 100 объектов, начиная от знакового для всего района - набережной озера Дривяты и заканчивая капитальным и текущим ремонтом жилфонда, дворовых территорий. Объем финансирования составляет около Br20 млн.

Александр Боданин подчеркнул, что работа по благоустройству города после праздника не закончится. "Дажынкі" - только толчок для развития города. Работа по ряду объектов продолжится и в дальнейшем. "Как и планировалось, у нас в сентябре начинается строительство ФОКа. Это переходящий объект, мы прекрасно осознаем его значимость для населения. Плюс ко всему продолжится благоустройство дворовых территорий. Сейчас мы сделали только первый шаг, надо двигаться дальше и приводить в порядок весь город полностью. То же самое касается улиц: огромная часть работы сделана, но еще многое предстоит впереди", - отметил председатель райисполкома.-0-