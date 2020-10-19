В Витебской области для пациентов с пневмониями и COVID-19 предусмотрено 1,4 тыс. коек

19 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В медучреждениях Витебской области для пациентов с пневмониями и COVID-19 предусмотрено 1,4 тыс. коек. Об этом сообщил сегодня журналистам перед заседанием областного штаба по противодействию распространения COVID-19 начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника главного управления по здравоохранению, в области отмечается рост распространения острых респираторных инфекций на 2,7% в сравнении с уровнем прошлого года. Тенденция увеличения заболеваемости по коронавирусной инфекции наблюдается с сентября. "Она ожидаемая, мы плавно входим во вторую волну", - констатировал Михаил Вишневецкий. Он подчеркнул, что медучреждения и медработники готовы к ее прохождению.

Михаил Вишневецкий

"На базе основных больниц Витебска и крупных городов для пациентов с пневмониями и COVID-19 развернуто 1,4 тыс. коек с учетом резерва, что составляет 20% от коечного фонда, который может быть перепрофилирован под эти цели. Этого достаточно, чтобы функционировать в спокойном режиме. При необходимости будем разворачивать их больше", - сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что особенность второй волны в северном регионе заключается в равномерной заболеваемости. Около 40% от всех заболевших приходится на Витебск, 30% - на Оршу, Полоцк, Новополоцк, столько же - на районы.

В настоящее время ситуация полностью под контролем. В достаточном количестве в каждом учреждении здравоохранения запас лекарственных средств. Обеспечены 1732 точки кислородной поддержки, что в два раза больше, чем при первой волне, хотя и тогда они не были полностью задействованы. Для выстраивания логистики по госпитализации тяжелых пациентов со всех районов области в Витебске создано диагностическое отделение. В штатном режиме работают шесть лабораторий, где проводят ПЦР-исследования. В день выполняется около 1,2 тыс. исследований. "Этого достаточно, чтобы результаты получить день в день (иногда до полутора суток). При необходимости увеличения исследований у нас есть договоренность о подключении к этой работе дополнительных лабораторий. Наряду с этим для установки диагноза есть экспресс-тесты, а также четкие критерии, которые определены Минздравом по установлению диагноза", - добавил Михаил Вишневецкий.

На необходимости соблюдения мер социального дистанцирования и самодисциплине заострил внимание во время заседания штаба председатель облисполкома Николай Шерстнев. "Страх при первой волне коронавирусной инфекции дисциплинировал людей. За летний период он ушел, у многих появилась некая безответственность по отношению к своему здоровью и окружающих. Мы видим, как мало людей пользуются сегодня средствами индивидуальной защиты, антисептиками, масками. Следует понимать, что впереди осень и зима, а не летний период. Поэтому насколько затяжным будет период заболеваемости в этот раз, во многом зависит от самодисциплины каждого человека", - подчеркнул губернатор.-0-

Фото Александра Хитрова