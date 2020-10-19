В Витебской области для пациентов с пневмониями и COVID-19 предусмотрено 1,4 тыс. коек

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 19 октября 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:39 Мемориальную доску композитору Олегу Молчану откроют в Минске 26 октября Культура
14:28 Польский профсоюз объявил акцию протеста в связи с закрытием сталелитейного завода В мире
14:22 Стартуют областные этапы республиканского проекта "Студент года" Общество
14:20 Форум "Беларусь - это мы" уже объединил около 15 тыс. молодых людей - Воронюк Общество
14:19 Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19 Общество
14:17 Причиной повреждения автомобиля жительницы Солигорска стал конфликт с коллегой Происшествия
14:16 Смертельное ДТП в Полоцком районе: один из водителей был пьян Происшествия
14:06 СК установлены случаи вымогательства денег у предпринимателей под угрозой насилия Происшествия
13:57 Вопросы повышения плодородия почвы и защиты растений обсудят в БГУ ученые из девяти стран Общество
13:34 Два автомобиля горели в Гомельской области в течение суток Происшествия
13:31 Марушич признан лучшим игроком, Ковалевич - лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в сентябре Спорт
13:26 Четверых мужчин задержали за блокировку дороги в Волковыске Происшествия
13:20 Переболевшим COVID-19 рекомендуется привиться от гриппа через месяц после выздоровления Общество
13:15 В Чили демонстранты сожгли две церкви во время протестов В мире
13:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 80 130 пациентов с COVID-19 Общество
13:12 Пастух выпал из лодки и утонул в Столинском районе Происшествия
13:12 Доллар на торгах 19 октября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:05 Суд в Бресте приговорил закладчика марихуаны к 8 годам колонии Происшествия
13:01 Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Стамбуле Спорт
12:59 Старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции дали в НАН Общество
12:46 "Белоруснефть" намерена с 2023 года стабилизировать добычу нефти на уровне 1,77 млн т Экономика
12:45 Сервис проверки информации в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах запустили в России В мире
12:44 Два жителя Речицкого района организовали в деревне наркопритон Происшествия
12:41 Большой театр Беларуси покажет "Царскую невесту" с участием мировых звезд оперы Культура
12:39 В США более 100 тыс. человек вышли на протесты против Трампа В мире
12:28 ВОЗ призывает использовать ситуацию с COVID-19 для подъема уровня здравоохранения В мире
12:20 Сивец проведет личный прием граждан 21 октября Общество
12:20 Молодой белорусский дизайнер стала призером международного конкурса в Киеве Общество
12:13 В Витебской области для пациентов с пневмониями и COVID-19 предусмотрено 1,4 тыс. коек Регионы
12:12 За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 18 октября задержаны 280 человек Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
19 октября 2020, 12:13

В Витебской области для пациентов с пневмониями и COVID-19 предусмотрено 1,4 тыс. коек

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19
Переболевшим COVID-19 рекомендуется привиться от гриппа через месяц после выздоровления

19 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В медучреждениях Витебской области для пациентов с пневмониями и COVID-19 предусмотрено 1,4 тыс. коек. Об этом сообщил сегодня журналистам перед заседанием областного штаба по противодействию распространения COVID-19 начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника главного управления по здравоохранению, в области отмечается рост распространения острых респираторных инфекций на 2,7% в сравнении с уровнем прошлого года. Тенденция увеличения заболеваемости по коронавирусной инфекции наблюдается с сентября. "Она ожидаемая, мы плавно входим во вторую волну", - констатировал Михаил Вишневецкий. Он подчеркнул, что медучреждения и медработники готовы к ее прохождению.

Михаил Вишневецкий
Михаил Вишневецкий

"На базе основных больниц Витебска и крупных городов для пациентов с пневмониями и COVID-19 развернуто 1,4 тыс. коек с учетом резерва, что составляет 20% от коечного фонда, который может быть перепрофилирован под эти цели. Этого достаточно, чтобы функционировать в спокойном режиме. При необходимости будем разворачивать их больше", - сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что особенность второй волны в северном регионе заключается в равномерной заболеваемости. Около 40% от всех заболевших приходится на Витебск, 30% - на Оршу, Полоцк, Новополоцк, столько же - на районы.

В настоящее время ситуация полностью под контролем. В достаточном количестве в каждом учреждении здравоохранения запас лекарственных средств. Обеспечены 1732 точки кислородной поддержки, что в два раза больше, чем при первой волне, хотя и тогда они не были полностью задействованы. Для выстраивания логистики по госпитализации тяжелых пациентов со всех районов области в Витебске создано диагностическое отделение. В штатном режиме работают шесть лабораторий, где проводят ПЦР-исследования. В день выполняется около 1,2 тыс. исследований. "Этого достаточно, чтобы результаты получить день в день (иногда до полутора суток). При необходимости увеличения исследований у нас есть договоренность о подключении к этой работе дополнительных лабораторий. Наряду с этим для установки диагноза есть экспресс-тесты, а также четкие критерии, которые определены Минздравом по установлению диагноза", - добавил Михаил Вишневецкий.

На необходимости соблюдения мер социального дистанцирования и самодисциплине заострил внимание во время заседания штаба председатель облисполкома Николай Шерстнев. "Страх при первой волне коронавирусной инфекции дисциплинировал людей. За летний период он ушел, у многих появилась некая безответственность по отношению к своему здоровью и окружающих. Мы видим, как мало людей пользуются сегодня средствами индивидуальной защиты, антисептиками, масками. Следует понимать, что впереди осень и зима, а не летний период. Поэтому насколько затяжным будет период заболеваемости в этот раз, во многом зависит от самодисциплины каждого человека", - подчеркнул губернатор.-0-

Фото Александра Хитрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Витебская область здравоохранение
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Частные дома в Столине оснастят контейнерами для мусора
Фото из архива Гродненские таможенники оформляют большую часть транзитных товаров менее чем за 10 минут
Фото Государственного комитета по имуществу Мемориальную доску геодезисту и топографу Иосифу Ходзько открыли в Мядельском районе
Фото Гомельского областного центра народного творчества Лучший хор Гомельской области определят на конкурсе в Речице
Фото из архива Прямая телефонная линия по вопросам профобучения безработных пройдет в Могилеве
Фото из архива В Минске все станции метро открыты
Главное
Фото из архива ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов
Кукуруза в Беларуси убрана с более чем 70% площадей
"Белоруснефть" намерена с 2023 года стабилизировать добычу нефти на уровне 1,77 млн т
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Недвижимость от 2021 рубля за метр – в доме "Салоники"! Ваш подарок к Новому году!
Топ-новости
Белорусский союз офицеров: уличные протесты используются для раскола народа
Переболевшим COVID-19 рекомендуется привиться от гриппа через месяц после выздоровления
ИП хотят разрешить с 1 января 2021 года обращаться за админпроцедурами в любую налоговую
Старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции дали в НАН
БУТБ готова содействовать экспорту белорусских товаров в Сербию
В Беларуси выздоровели и выписаны 80 130 пациентов с COVID-19
Украинский политолог: радикалов ни в коем случае нельзя допускать к власти
Сивец проведет личный прием граждан 21 октября
Молодой белорусский дизайнер стала призером международного конкурса в Киеве
Ночные заморозки и в основном без осадков ожидается в Беларуси 20 октября
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 18 октября задержаны 280 человек
В "Беллесбумпроме" рассказали подробности пожара на Светлогорском ЦКК
В Беларуси может исчезнуть список запрещенных для женщин профессий
В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в автомобиле
Беларусь и Китай договорились активизировать сотрудничество в области изобразительного искусства
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.