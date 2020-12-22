В Витебской области до 2025 года комплексной безбарьерной средой оборудуют более 300 объектов

22 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В 2021-2025 годах 309 различных объектов Витебской области, в том числе социально значимых, оборудуют комплексной безбарьерной средой. Об этом сообщила журналистам на заседании областной межведомственной рабочей группы по проблемам инвалидов заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году во всех районных территориальных центрах социального обслуживания, действующих при них отделениях дневного пребывания инвалидов, домах-интернатах области появилась комфортная безбарьерная среда. В наших планах максимально улучшить ее. Тактильная плитка, пандусы, поручни, предупреждающие полосы перед лестницами, направляющие полосы внутри зданий, санитарные комнаты для инвалидов и оборудованные перед зданиями стоянки для инвалидов - все это входит в современную комплексную безбарьерную среду. Там, где нет каких-то из перечисленных элементов, они будут добавляться", - сказала Вера Астапенко.

В ближайших планах - доукомплектовать безбарьерную среду в отделениях круглосуточного пребывания для людей с инвалидностью.

За прошедшую пятилетку в Витебской области безбарьерная среда появилась на 470 объектах, это в 2 раза больше, чем было запланировано. "Как правило, каждый год увеличивается число объектов, где имеется удобный доступ для людей с инвалидностью. Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома плотно работает в этом направлении с предприятиями и организациями области. Они оборудуют безбарьерную среду за счет собственных средств или с привлечением спонсорской помощи", - добавила Вера Астапенко.-0-