В Витебской области досрочное голосование проходит при активной явке - профсоюзные наблюдатели

5 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области второй день досрочного голосования проходит при активной явке избирателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского областного объединения профсоюзов Иван Возмитель.

По его словам, всего в области от профсоюзов аккредитовано около 1,5 тыс. наблюдателей, которые отслеживают порядок и законность голосования. Политический процесс проходит в регионе организованно, все участки работают в штатном режиме. "Могу с уверенностью сказать, что на избирательных участках в Витебской области избирателей встретят грамотные, компетентные люди, которые окажут необходимую информационную поддержку в соответствии с законодательством", - подчеркнул Иван Возмитель.

Профсоюзный лидер области призвал всех приходить на участки для голосования в удобное время, чтобы воспользоваться законным правом участия в избирательном процессе. "Предстоящие дни являются судьбоносными для дальнейшего развития нашей страны. Уверен, что каждый гражданин чувствует ответственность за выбор, который предстоит ему сделать", - добавил Иван Возмитель.-0-