В Витебской области фиксируют единичные случаи COVID-19

23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области фиксируют единичные случаи коронавируса, ситуация спокойная, сообщил журналистам перед чествованием медиков в Витебском горисполкоме начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Вишневецкого, на сегодняшний день фиксируют единичные случаи коронавирусной инфекции: по сравнению с тем, что было на пике, заболеваемость снизилась на 86%.

"Эпидемиологическая ситуация в области спокойная. Все лечебные учреждения перепрофилированы и работают в обычном режиме, - отметил Михали Вишневецкий. - Система здравоохранения готова на случай второй волны эпидемии. Если она и будет, то не такая мощная. В любом случае медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами, владеют методиками лечения".

Сегодня в Витебском горисполкоме прошла церемония чествования медицинских работников, которые первыми в городе начали принимать больных с COVID-19. В зале были как опытные специалисты, так и молодые, которых пандемия профессионально закалила и дала бесценный опыт. В их числе студент 5-го курса Витебского медуниверситета Александр Крюков. Парень до пандемии работал в отделении анестезиологии и интенсивной терапии областной больницы. "В апреле решил помогать больным с инфекцией. В красной зоне проработал около трех месяцев. В защите было тяжело лечить, но мы справились", - отметил он.

В Витебске было несколько учреждений, на которые выпала основная нагрузка во время пандемии. Среди них областной клинический специализированный центр. Его врач Елена Кубарко рассказала, что вспоминать о том времени достаточно тяжело. "Все мы тогда организовались в одну дружную команду, поддерживали друг друга и находили контакт с пациентами. К счастью, наш центр уже вернулся к своей обычной работе, теперь лечим профильных пациентов", - добавила медик.

Витебск был одним из первых городов в стране, который принял на себя удар пандемии. В нем было больше всего больных на душу населения. В непростой период врачам свое плечо подставили бизнес, предприятия, учреждения и общественность областного центра.-0-

Фото Олега Климовича