В Витебской области финансовое оздоровление по указу №399 пройдут 70 сельхозорганизаций

10 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области финансовое оздоровление по указу №399 пройдут 70 сельскохозяйственных организаций. Соответствующее решение Витебского облисполкома размещено на его официальном сайте, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Витебский облисполком согласовал бизнес-планы по финансовому оздоровлению этих предприятий и включил их в соответствующий перечень. В него вошли организации из разных районов Витебской области, за исключением Витебского и Дубровенского. В их числе пять райагросервисов, ОАО "Птицефабрика Городок", КСУП "Экспериментальная база "Ветринская" (Полоцкий район), КСУП "Племенной завод Реконструктор" (Толочинский район). Бизнес-планы по финансовому оздоровлению большинства сельхозорганизаций разработаны на 2019-2027 годы, еще 4 предприятия должны завершить эту процедуру до 2028 года. Период оздоровления УПП "Ужица-Агро" (Верхнедвинский район) продлится до 2033 года.

Витебский облисполком также признал нецелесообразным включение в перечень на финансовое оздоровление семи предприятий, в том числе трех райагросервисов, ОАО "Городокский льнозавод". Им рекомендовано обратиться в установленном законодательством порядке в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности (банкротстве).

Указ №399 от 2 октября 2018 года "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций" предусматривает основные инструменты и механизмы оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций.-0-