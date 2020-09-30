В Витебской области газифицировано более 370 деревень и агрогородков

30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 370 населенных пунктов газифицировано в Витебской области. Сегодня голубое топливо пришло в деревню Юрковщина Лепельского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в области ведется работа по переводу многоквартирного жилого фонда со сжиженного на природный газ, по подаче голубого топлива к населенным пунктам и газификации индивидуальных жилых домов. За последние 20 лет переведено на природный газ более 200 тыс. квартир, газоснабжение которых осуществлялось от дворовых резервуарных установок сжиженного газа и индивидуальных газобаллонных установок. "Общая протяженность газопроводов в Витебской области составляет 6740 км. В регионе газифицировано 372 сельских населенных пункта, в том числе 125 агрогородков", - отметили в УП "Витебскоблгаз".

В этом году газ пришел в четыре сельских населенных пункта Верхнедвинского, Шарковщинского и Полоцкого районов. Пятым стала деревня Юрковщина Лепельского района. Общая протяженность газопровода в ней составила 2,7 км. Пока на природный газ переведен один жилой дом, но имеется кооператив по газификации из 13 домов. В Юрковщине и близлежащих населенных пунктах перспектива газификации составляет более 120 построек. Также есть три комплекса по выращиванию крупного рогатого скота и мехдвор.

На сегодняшний день в Лепельском районе протяженность газовых сетей составляет 280 км. Природный газ подведен к 17 сельским населенным пунктам, в том числе к пяти агрогородкам.-0-