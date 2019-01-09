В Витебской области иностранные языки собрали больше всего участников олимпиады

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участниками третьего (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в Витебской области стали 1 тыс. 120 учащихся, а самой многочисленной дисциплиной - иностранные языки, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по образованию облисполкома Елена Богданович.
Знания по 18 учебным предметам продемонстрируют ребята из районов области и Витебска. Также в олимпиаде по физике пробует свои силы команда учеников из Москвы.
"Площадки для интеллектуальных состязаний предоставили учебные заведения Витебска, Полоцка - по иностранным языкам (английский, китайский, немецкий, французский, испанский) и Орши - по географии, русскому языку и литературе. Практические туры по биологии и информатике организованы на базе Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова, химии - в Витебском государственном медуниверситете. Всего в областном этапе республиканской олимпиады принимают участие 1 тыс. 120 учащихся. Наибольшее количество участников заявлено по иностранным языкам (183) и математике (125)", - отметила Елена Богданович.
Кроме того, впервые в этом году проводится олимпиада по физической культуре и здоровью, в ней участвуют 50 учащихся. Им нужно будет показать свои знания и умения в теории, общефизической подготовке и игровых видах спорта.
В составе жюри преподаватели высшей квалификационной категории и вузов региона, а также учителя-методисты. Областной этап по некоторым предметам завершится 11 января, остальным - 12 января.
В марте 2019 года Витебская область примет участников заключительного этапа республиканской олимпиады по географии, иностранным языкам, физике и астрономии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4709 BYN
|2.467 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.159 BYN
|2.155 BYN
|2.16 BYN
|RUB
|3.2182 BYN
|3.205 BYN
|3.217 BYN