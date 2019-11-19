В Витебской области изучают мнение населения об установлении границ районов

19 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной Совет депутатов и Витебский облисполком начали изучать мнение жителей региона о нормализации и установлении границ Витебской области и ее районов. Такая информация размещена на сайте Витебского облисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Изучение общественного мнения проводится в течение месяца в соответствии с Положением о порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров от 6 июля 2012 года №623.

Подробную информацию о границах Витебской области и ее районов можно получить в управлении землеустройства Витебского областного исполнительного комитета (г.Витебск, ул.Правды, 18, 4-й этаж) и на сайте Витебского облисполкома. Работы по нормализации и установлению границ выполнены проектным институтом "Витебскгипрозем" во взаимодействии со структурными подразделениями по землеустройству местных исполкомов и другими организациями системы Государственного комитета по имуществу. Результаты оформлены в виде материалов (землеустроительного дела), которые будут использованы при государственной регистрации административно-территориальных единиц согласно законодательству.

Нормализация и установление границ административно-территориальных единиц предполагает устранение недостатков в местоположении границы, возникших за последние 50 лет в результате мелиорации земель, дорожного строительства, влияния природных и других факторов. Основная задача - определение и легализация единой, как правило, опознаваемой на местности границы района для эффективной организации государственного регулирования и управления, в том числе в области использования и охраны земель.-0-