В Витебской области к массовой закладке сельхозпродукции в стабфонды приступят с 15 сентября

9 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области к массовой закладке сельхозпродукции в стабилизационные фонды приступят с 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

Всего на предстоящий межсезонный период в регионе планируется заготовить 7,9 тыс. т картофеля, 4,1 тыс. т белокочанной капусты, 2 тыс. т моркови, 1,5 тыс. т свеклы, 2,4 тыс. т репчатого лука, около 2 тыс. т фруктов. В этом году объем закладки моркови и свеклы остался на прошлогоднем уровне, а по остальным позициям немного превышает, что обусловлено конъюнктурой рынка.

Закладка овощей и фруктов будет проводиться в 45 хранилищ с емкостью единовременного хранения 61,3 тыс. т. Из них 27 находятся в ведении сельхозорганизаций, 11 - организаций потребкооперации, 7 - торговых предприятий. К настоящему времени во всех хранилищах выполнены необходимые ремонтные работы, подписаны акты готовности. Объекты полностью готовы к приему на хранение картофеля и плодоовощной продукции.

В главном управлении торговли и услуг также отметили, что для полного обеспечения населения свежими овощами и фруктами в городах и райцентрах области с 14 сентября еженедельно вплоть до наступления морозов будут организованы осенние ярмарки выходного дня, участие в которых примут республиканские сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства региона.-0-