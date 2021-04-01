В Витебской области к Международному дню птиц установили около 2,8 тыс. домиков для пернатых

1 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. К Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля, в Витебской области установили около 2,8 тыс. домиков для пернатых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Традиционно ко дню, посвященному крылатым обитателям земли, в Витебской области природоохранные службы проводят конкурсы на лучший домик для птиц и акцию по установке апартаментов для пернатых. "В Витебской области установлено около 2,8 тыс. птичьих домиков: 1090 скворечников, 1630 синичников, 8 совятников, 60 гоголятников. Планируется еще установить около 60 скворечников и 1,7 тыс. синичников", - рассказали в облкомитете.

К изготовлению птичьих домиков подключились учреждения образования, предприятия области, экологи. Для конкурсов на лучший скворечник школьники вместе с родителями создают целые хоромы. При вынесении решения жюри учитывает, во-первых, оригинальность конструкции, а во-вторых, функциональность. Так, внутри жилище для птиц не должно быть гладким, чтобы пернатым было за что цепляться лапками. Крышка домика должна быть съемной или откидной: тогда после отлета обитателей в теплые края в нем можно будет провести генеральную уборку для следующих поселенцев.

В каждом районе этому празднику посвящены уроки, встречи с экологами, инспекторами природоохранных служб, орнитологами, которые рассказывают маленьким и взрослым жителям области о многообразии видов птиц, населяющих отдельный регион.

Сегодня также благоустраивают домики для птиц на особо охраняемой территории в биологическом заказнике местного значения "Чертова борода" близ Витебска. Здесь растут вековые дубы, сосна, ель, липа, ясень и другие древесные растения. Территория заказника - место обитания 10 видов млекопитающих и около 60 видов гнездящихся птиц.-0-