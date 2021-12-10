В Витебской области к зимним заморам рыбы предрасположен 41 водоем

10 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области 41 водоем входит в список предрасположенных к заморам рыбы из-за нехватки кислорода после становления льда, сообщили БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Зимой водоемы и водотоки покрываются льдом, из-за чего прекращается доступ воздуха к воде, резко снижается содержание кислорода, без которого рыбы не могут жить. Такая ситуация может привести к заморам - массовой гибели рыб.

"Специалистами составлен список водных объектов, предрасположенных к заморным явлениям. Он направлен в Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды для проведения отбора проб с целью установления газового и химического состояния водоемов. На зимний период 2021-2022 годов определен 41 такой водный объект", - рассказали в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Чтобы не допустить гибели обитателей озер, разработаны специальные мероприятия для увеличения растворенного кислорода в воде. В частности, делают известкование и аэрацию водоемов, создают лунки на водоемах, подвешивают мешки с солью в прорубях. В правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства указано, что мероприятия по предотвращению заморных явлений, ликвидации их последствий проводят местные органы власти или специально уполномоченные ими юридические лица. В арендованных угодьях либо предоставленных в безвозмездное пользование этим занимаются арендаторы и пользователи озер соответственно.-0-