В Витебской области каждое третье ОАО с коммунальной долей внедрило элементы корпоративного управления

24 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Элементы корпоративного управления внедрены в 54 открытых акционерных обществах с долей коммунальной собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, что составляет около 30% от общего количества таких ОАО, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Наиболее активно работу по развитию и совершенствованию корпоративного управления проводят акционерные общества с долей Витебской области, из которых каждое второе ОАО использует разные варианты корпоративного управления. В их числе все акционерные общества, владельческий надзор в которых осуществляют главное управление торговли и услуг Витебского облисполкома, государственное объединение "Витебскпром". Самым широко используемым элементом является корпоративный кодекс, который представляет собой свод правил взаимодействия общества, его акционеров, органов управления и контроля как между собой, так и с государственными и иными организациями.

Из числа ОАО с долей коммунальной собственности городов и районов различными системами корпоративного управления охвачены 26 ОАО, что составляет более 21% от их общего количества. Наиболее успешно элементы корпоративного управления развиваются в Оршанском районе, где они внедрены во всех 10 ОАО с долей района, а также Новополоцке (все 7) и Витебске (4).

В условиях постоянного развития и совершенствования моделей корпоративного управления "Витебскоблимущество" оказывает методическую и организационную помощь акционерным обществам. На постоянной основе проводятся семинары, совещания, в том числе выездные, в ходе которых разъясняются и обсуждаются различные варианты стратегий развития ОАО. В отдельное направление выделена работа со специалистами государственных органов и объединений, осуществляющих владельческий надзор в ОАО с долей Витебской области. Кроме того, комитет сформировал реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в состав наблюдательных советов ОАО с долей коммунальной собственности. Сейчас в него включены 9 человек, при этом отбор кандидатов и их зачисление в реестр осуществляется на постоянной основе исходя из предварительно определенных условий и требований, предъявляемых к таким управленцам.

По данным на 1 января 2021 года, Витебская область владеет активами в уставном фонде 56 ОАО, функции владельческого надзора в которых осуществляют 8 органов государственного управления и гособъединений. В собственности ее административно-территориальных единиц находятся акции 132 ОАО. Всего в 2020 году в консолидированный бюджет Витебской области поступило Br8,8 млн в виде дивидендов на акции, находящиеся в коммунальной собственности, что на 27,5% больше, чем в 2019 году.-0-