В Витебской области количество самозанятых выросло за год более чем на 23%

31 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество самозанятых граждан выросло за год (с 1 октября 2018 года) более чем на 23%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

По итогам девяти месяцев в области свыше 4,5 тыс. физических лиц ведут деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога, что на 851 человека больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ими уплачено почти Br628 тыс., что сопоставимо с поступлением налогов в бюджет от плательщиков по таким видам деятельности, как производство мебели (за девять месяцев они пополнили казну на сумму около Br900 тыс.) или оказание услуг стирки, химической чистки и окрашивания текстильных и меховых изделий (Br1,2 млн).

Самыми востребованными видами деятельности среди самозанятых являются парикмахерские и косметические услуги (этим занимаются 1045 человек, или 23% от общего количества физлиц - плательщиков единого налога), причем по сравнению с аналогичным периодом 2018-го их число выросло на 62%. Популярна также торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, продукцией цветоводства и декоративными растениями (1012 человек, или 22%).

За период с октября 2018 года наиболее динамично росло количество таких физлиц - плательщиков единого налога, которые оказывают услуги по копированию, подготовке документов (их число выросло более чем в 2 раза), а также ремонту швейных и трикотажных изделий (темп роста 185%), распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов (174%). С 2019 года для плательщиков-физических лиц появились новые виды деятельности, которыми можно заниматься по заявительному принципу. Это нанесение аквагрима (в Витебской области эту услугу оказывают четыре человека) и упаковка товаров потребителей (три человека).-0-