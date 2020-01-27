В Витебской области на аукционе продан бывший оздоровительный лагерь "Витязь"

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По результатам аукциона, организованного сегодня комитетом "Витебскоблимущество", продан за Br1,1 тыс. бывший оздоровительный лагерь "Витязь", передает корреспондент БЕЛТА.

Новым собственником неиспользуемой госсобственности стало ООО "Бланкилья", созданное с российским участием и зарегистрированное в горпоселке Болбасово Оршанского района. По словам директора организации Андрея Бодрилина, компания учреждена для реализации ряда проектов. Среди них создание базы отдыха на месте бывшего оздоровительного лагеря "Витязь", для чего предполагается привлечь стороннего инвестора.

Объект выставлялся на торги с установлением начальной цены в одну базовую величину (1 БВ - Br27). По условиям аукциона, новый собственник обязуется приступить к предпринимательской деятельности с использованием имущества не позднее двух лет с момента заключения договора купли-продажи.

Имущество расположено в Сенненском районе и продавалось с февраля 2017 года. В состав лота включено порядка 20 зданий 1985-1990 годов постройки общей площадью почти 9,8 тыс. кв.м, в том числе восемь спальных корпусов (лагерь принимал за смену около 600 отдыхающих), двухэтажное здание медсанчасти, клуб-столовая, летняя эстрада, а также объекты инженерной инфраструктуры. На трех земельных участках размером около 21,5 га, передаваемых в аренду на 50 лет, расположены также футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка.-0-