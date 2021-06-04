В Витебской области на борьбу с инвазивными растениями направят более Br1,2 млн

4 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в 2021 году из средств местных бюджетов на борьбу с инвазивными видами растений (борщевик Сосновского, золотарник канадский) планируется направить более Br1,2 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По данным на начало года, общая площадь мест произрастания борщевика составила около 3,5 тыс. га, что на 440,3 га меньше, чем в 2020-м. Наиболее существенное сокращение отмечается в Ушачском (на 194 га), Сенненском (примерно на 150 га), Витебском (на 50,7 га), Оршанском (на 19 га) и Городокском (на 10,8 га) районах. Борьба с борщевиком проводится также за счет собственных средств землепользователей, среди которых сельхозпредприятия, лесхозы, организации, обслуживающие автомобильные и железные дороги, а также предприятия мелиоративных систем и РУП "Витебскэнерго". Таким образом, на эти цели предполагается привлечь более Br200 тыс. внебюджетных средств. Территориальные органы Минприроды направили всем землепользователям информационные письма с указанием мест произрастания борщевика, сроков и методов выполнения работ.

До конца первого полугодия планируется завершить работы на всей площади произрастания борщевика. Наиболее эффективным, химическим, методом будет обработано около 86% общей площади, механические работы проводятся на 368 га (10%). Одним из перспективных методов борьбы считается вовлечение земель, засоренных борщевиком, в хозяйственный оборот путем перепахивания с последующим засевом травосмесями и сельхозкультурами, подавляющими рост борщевика. Такие работы планируется провести на площади 138 га (4%). Затем в 3-м квартале предстоит повторно поработать на тех участках, где применялся механический метод борьбы с борщевиком.

К уничтожению мест произрастания золотарника канадского на площади 241 га планируется приступить в июле, в том числе химическим методом обработать 61,9 га, остальное подвергнуть механической обработке с повторным проведением работ уже в августе.

Витебский облисполком и райисполкомы разработали и утвердили планы мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений на 2021 год.-0-