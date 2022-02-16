В Витебской области на энергосбережение направят в этом году более Br16 млн

16 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На замену тепловых сетей, капремонт и модернизацию котельных, а также другие энергосберегающие мероприятия в сфере ЖКХ в этом году из областного бюджета Витебской области направят более Br16 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении ЖКХ облисполкома.

"В 2022 году на цели энергосбережения планируется направить Br16,2 млн средств областного бюджета. Из них Br8,5 млн будут использованы на замену тепловых сетей, Br7,7 млн пойдут на капитальный ремонт и модернизацию котельных", - подчеркнули в главном управлении.

Также в этом году планируется установить и ввести в эксплуатацию на двух котельных в Толочине и Поставах котлы на местных видах топлива (МВТ) с механизированной загрузкой суммарной мощностью 5,3 МВт, что позволит увеличить долю использования МВТ в топливном балансе до 73%.

При этом в областном ЖКХ отметили, что экономия топливно-энергетических ресурсов в 2021 году составила порядка 6 тыс. т условного топлива, что в стоимостном выражении эквивалентно Br3,2 млн.

В целом в области обеспечили устойчивое теплоснабжение потребителей. С применением высокотехнологичных материалов заменили 65,2 км тепловых сетей. На эти цели были выделены и освоены бюджетные средства в сумме Br9,6 млн. Потери в сетях тепловой энергии собственного производства в 2021 году возросли на 0,2 процентного пункта по сравнению с 2020 годом и составили 10,2% (при задании 9,8%). Удельный вес потерь тепловой энергии с учетом транзитных участков при ее транспортировке по сетям, находящимся на обслуживании организаций ЖКХ, в целом по области составил 8,6% от общего объема выработки.-0-