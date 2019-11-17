В Витебской области на избирательных участках будут работать около 4 тыс. наблюдателей

17 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в основной день голосования вести мониторинг выборов в парламент будут около 4 тыс. наблюдателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Дмитрий Хома.

Сделать свой выбор жители региона в течение дня смогут на 768 участках. Для избирателей сегодня распахнут двери и 25 так называемых закрытых участков. Они находятся в санаториях, профилакториях, домах отдыха, лечебных учреждениях, один создан на территории воинской части.

Мониторинг парламентских выборов в Витебской области ведут представители БДИПЧ ОБСЕ, миссии СНГ, национальных наблюдателей - всего около 4 тыс. человек. Вплоть до закрытия избирательных участков они будут следить за ходом голосования, затем присутствовать при проверке и подсчете бюллетеней, подведении итогов.

В списки для голосования в регионе внесено около 855 тыс. человек. Жителям области необходимо избрать в парламент 14 депутатов из 72 кандидатов. Их количество оказалось самым большим за историю проведения выборов в парламент.

По традиции на участках для голосования будет организована торговля, на некоторых - культурная программа с выступлениями творческих коллективов. Также сегодня в районах организуют различные акции, соревнования, выставки-продажи, конкурсы и другие мероприятия.-0-