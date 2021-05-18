В Витебской области на каникулах планируют оздоровить около 40 тыс. детей

18 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В оздоровительных лагерях Витебской области летом побывают около 40 тыс. детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника представительства "Витебское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения" Лариса Васильева.

В Витебской области находятся 30 стационарных детских оздоровительных лагерей и 2 на арендованной базе. "Всего за летнее каникулярное время оздоровление в лагерях пройдут около 40 тыс. девочек и мальчиков из Витебской области. В круглосуточные лагеря с 15-дневным пребыванием поедут более 15,7 тыс. детей. В лагерях труда и отдыха при учреждениях образования на местах побывают более 1,2 тыс. ребят", - рассказала Лариса Васильева.

Она добавила, что летом в дневных лагерях оздоровятся 8,8 тыс. юных спортсменов. В области есть 5 спортивно-оздоровительных лагерей, куда по направлению управления спорта и туризма облисполкома отправятся 1,5 тыс. школьников.

"На подготовку к летнему оздоровительному периоду из республиканского бюджета для Витебской области выделено Br105,5 тыс., а из областного - еще Br340 тыс.", - добавила Лариса Васильева.

Государственная дотация - средства на удешевление стоимости путевки в оздоровительный лагерь - составят на одного ребенка Br215 в оздоровительные и Br238 в спортивно-оздоровительные лагеря. В среднем по области родительская доплата за путевку будет равна примерно Br580. Ее размер будет зависеть от стоимости самой путевки и может колебаться от Br400 и выше.-0-