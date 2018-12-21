В Витебской области на региональную инвестпрограмму в 2019 году направят Br16 млн

21 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на выполнение региональной инвестиционной программы в 2019 году направят Br16 млн (без учета жилищного строительства), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.
Капитальные вложения будут сконцентрированы на важнейших для региона объектах: реконструкции хирургического корпуса областного онкологического диспансера, путепровода "Полоцкий" в Витебске, объектов программы "Чистая вода". Также по областной инвестпрограмме предусмотрено финансирование строительства спального корпуса на 166 мест в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Жемчужина" в Лепельском районе.
С использованием средств инновационного фонда облисполкома на территории региона продолжится реализация проектов промышленных предприятий по госпрограмме инновационного развития Беларуси и выполнение научно-исследовательских работ. При этом более половины средств фонда планируется направить на мероприятия по развитию производственного потенциала Оршанского района.-0-
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