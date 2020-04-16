В Витебской области на самоизоляции находятся более 3 тыс. человек

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 3 тыс. человек находятся на самоизоляции в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный государственный санитарный врач области Владимир Синкевич.

В самоизоляции находятся граждане, у которых диагностирован COVID-19, контакты первого и второго уровней, а также те, кто приехал из-за границы. Длится самоизоляция 14 дней, но сроки могут быть увеличены по решению врачей. Работники санслужбы и правоохранители проверяют, как себя чувствуют люди и выполняют ли предписанный режим.

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать дом, в том числе не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключение составляют случаи крайней необходимости - посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома нужно использовать маску, не допускать контактов с другими людьми. При ухудшении состояния здоровья человек должен обратиться в скорую медицинскую помощь.-0-