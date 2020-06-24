В Витебской области на ЦТ зарегистрировались 22,1 тыс. человек

24 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сдавать централизованное тестирование в учреждениях образования Витебской области планируют 22,1 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Комитете госконтроля региона.

В Витебской области организовано четыре пункта тестирования. Сдавать ЦТ абитуриенты будут в Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ), Витебском государственном университете имени П.М.Машерова, Полоцком госуниверситете (ПГУ) и Оршанском государственном механико-экономическом колледже. "Регистрация абитуриентов проходила с 2 мая по 1 июня. В области зарегистрировались 22,1 тыс. участников, что на 3,6 тыс. меньше, чем в прошлом году", - отметили в КГК.

Комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения возглавили председатель КГК Витебской области Владимир Годяцкий (ВГТУ), заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин (ВГУ имени П.М. Машерова и Витебская государственная академия ветеринарной медицины), помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич возглавил комиссии в ПГУ и Витебском государственном медуниверситете.

"Кроме задействованных на постоянной основе сотрудников Комитета государственного контроля для обеспечения контроля непосредственно в каждой аудитории при проведении тестирования дополнительно привлечены более 280 человек. Это представители местных исполнительных и распорядительных органов, работники учреждений образования и представители БРСМ", - добавили в ведомстве.

ЦТ в Беларуси пройдет с 25 июня по 16 июля. В первый день абитуриентов ждет испытание по белорусскому языку. Регистрация для участия в тестировании в резервные дни (при наличии уважительной причины неявки) состоится с 12 июля по 17 июля в Витебском технологическом университете. Вуз определен в Витебской области местом проведения централизованного тестирования в резервные дни (19, 21 и 23 июля).

Для обращений граждан по спорным и проблемным вопросам ЦТ организуют горячие линии. Звонить можно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00). В Комитете государственного контроля Витебской области обращения будут принимать по номеру 8 (0212) 37-61-82, в Полоцком межрайонном комитете - 8 (0214) 74-87-50, в Оршанском межрайонном комитете госконтроля - 8 (0216) 51-09-27.-0-