В Витебской области на ЦТ зарегистрировались более 21 тыс. человек

16 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области для участия в централизованном тестировании зарегистрировались более 21 тыс. человек. Для абитуриентов созданы необходимые условия для сдачи испытаний. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета государственного контроля Витебской области Владимир Годяцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В северном регионе созданы четыре пункта тестирования: в Витебском государственном технологическом университете, Витебском госуниверситете имени П.М.Машерова, Полоцком госуниверситете и Оршанском государственном механико-экономическом колледже.

В этом году в Витебской области в ЦТ планируют принять участие 21 219 человек, что на 934 меньше по сравнению с прошлым годом. Допуск абитуриента в аудитории производится только по пропуску и паспорту. "КГК и созданные комиссии посмотрели аудитории, как организовано тестирование. Медики будут дежурить в каждом пункте ЦТ, участникам обеспечат безопасность. Также в аудиториях есть вода, санитайзеры, подготовили для желающих перчатки, людей просят быть в масках", - отметил Владимир Годяцкий, который является главой областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования.

Для контроля за проведением ЦТ в пунктах тестирования созданы соответствующие комиссии, куда дополнительно привлечены более 285 человек, представители местных органов власти, сотрудники учреждений образования. В Витебской области обращения граждан по спорным и проблемным вопросам ЦТ принимаются по контактным телефонам горячих линий в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв - 13.00-14.00) в Комитете госконтроля региона по телефону 8 (0212) 37-61-82, в Полоцком межрайонном комитете государственного контроля - 8 (0214) 74-87-50 и в Оршанском межрайонном комитете государственного контроля - 8 (0216) 51-09-26.

В Беларуси централизованное тестирование пройдет с 16 июня по 8 июля по 11 предметам. Предусмотрены и резервные дни. Сегодня абитуриенты сдают белорусский язык.-0-