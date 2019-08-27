В Витебской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования направлено Br90 млн

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области за три года на укрепление материально-технической базы учреждений образования направлено Br90 млн. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на областной педагогической конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Три года мы целенаправленно работаем над совершенствованием материально-технической базы учреждений образования, повышая экономическую эффективность системы образования, направляя сэкономленные деньги на развитие и достижение конкретного результата. За это время сумма вложений составила Br90 млн, в том числе Br22,5 млн на приобретение оборудования", - подчеркнул Николай Шерстнев.

По его словам, положительные результаты этой работы уже очевидны. Проводятся текущие и капитальные ремонты, приобретаются средства обучения, учебное оборудование, спортивный инвентарь, ученическая мебель. За три года на 120 единиц обновлен парк школьных автобусов.

"Благодаря концентрации материальных и человеческих ресурсов мы реализуем в районных центрах проект "Школа будущего", модернизируем учреждения образования в малых городах, создаем современные условия для обучения и воспитания в "деревнях будущего", обеспечиваем выполнение программы развития Орши, Полоцка, Новополоцка. Приобретая в учреждения образования современное учебное оборудование, уже с детского сада создаем необходимые условия для развития детей", - отметил губернатор.

Отдельное внимание руководитель региона обратил на важность для экономики области профориентационной работы со школьниками для подготовки кадров рабочих профессий. Наряду с этим сохраняет свою значимость работа по поддержке одаренных детей и педагогических коллективов за достижения на соревнованиях республиканского и международного уровней. В текущем году Витебским облисполкомом на эти цели направлено Br620 тыс.

О ключевых направлениях работы областной системы образования рассказал начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома. По его словам, в сфере дошкольного образования упор будет сделан на продолжение модернизации материально-технической базы детских садов, обеспечение их квалифицированными кадрами, организацию качественного питания детей и создание безопасных условий жизнедеятельности.

В системе общего среднего образования продолжится работа по повышению качества образования, созданию современных условий для обучения и воспитания учащихся, выстраиванию эффективной системы профориентационной работы.

Особое внимание руководитель ведомства уделил теме безопасности образовательного процесса. "Требуют жесткого контроля вопросы организации подвоза воспитанников, случаев травматизма, соблюдения правил пожарной безопасности, ответственности работников учреждений образования", - отметил Дмитрий Хома.-0-