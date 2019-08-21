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В Витебской области на улучшение условий труда в I полугодии направлено Br10 млн

Регионы 21.08.2019 | 19:03
Александр Христофоров. Фото из архива
Александр Христофоров. Фото из архива

21 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на улучшение условий труда на рабочих местах за первое полугодие направлено Br10 млн. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Александр Христофоров на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря проведенной работе в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических нормативов приведены 337 рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых заняты 408 человек, улучшены условия труда на 269 рабочих местах, где трудятся 418 человек", - подчеркнул председатель комитета.

По его словам, улучшение условий труда является одной из важнейших составляющих модернизации экономики. "Легче и дешевле вкладывать деньги в обеспечение безопасности труда, чем в ликвидацию последствий тех трагедий, которые могут произойти или происходят в результате невнимательного отношения к этим проблемам", - отметил Александр Христофоров.

Отдельное внимание руководитель комитета облисполкома заострил на показателе профессиональной заболеваемости в регионе, который уже на протяжении нескольких лет является самым низким в республике. В этом году случаев профзаболеваний в области не зарегистрировано.

Система управления охраной труда (СУОТ) в настоящее время внедрена почти в 5 тыс. организаций всех форм собственности, что составляет около 70% организаций области, стоящих на контроле. При этом внедрение стандарта обеспечено во всех организациях коммунальной формы собственности.

"Все принимаемые управленческие решения свидетельствуют, что действующая в области система управления охраной труда обладает резервами, использование которых позволит снизить уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости", - подчеркнул Александр Христофоров.-0-

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Теги
Витебская область, заседания, охрана труда
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