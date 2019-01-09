В Витебской области на время посевной дополнительно привлекут около 800 человек

9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на время посевной к сельхозработам дополнительно планируется привлечь около 800 человек. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Михаил Придыбайло перед областным семинаром по вопросам животноводства, организации подготовки и проведения весенних полевых работ, передает корреспондента БЕЛТА.

По словам председателя комитета, весной в регионе будет задействовано около 6,8 тыс. тракторов. Для работы на этой технике у сельхозпредприятий есть 5,2 тыс. механизаторов. "За счет перемещения работников внутри хозяйств с других работ дефицит закрывается до 800-820 человек. Недостающие людские ресурсы будет восполнен со стороны за счет работников предприятий и организаций, а также студентов учебных заведений сельскохозяйственного профиля", - сказал он.

Касательно молодежи Михаил Придыбайло пояснил, что в прошлом году был получен хороший опыт привлечения студентов учебных заведений, имеющих необходимые категории управления транспортом, в том числе энергонасыщенной техникой. Их работало около 800 человек: порядка 500 молодых людей работало весной и около 350 - осенью на уборочной. Такой же подход планируется применить и в нынешнем году.

Он также напомнил, что до 1 марта поставлена задача обеспечить готовность техники на уровне 95%. "Работы у сельхозорганизаций на январь-февраль очень много. Она сейчас активно ведется. Важно ускорить этот процесс с акцентом на восстановление прежде всего энергоэффективных машин. "За счет применения этой мощной, современной техники мы сможем частично компенсировать недостаток людских ресурсов для проведения весенней посевной кампании, а также уложиться в краткие сроки", - заключил Михаил Придыбайло.

Для Витебской области агротехнические сроки составляют десять дней, уложиться в них без серьезной технической и организационной подготовки невозможно, добавил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.-0-