В Витебской области начали отключать отопление в жилфонде

19 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Отопление в жилищном фонде начали отключать в некоторых регионах Витебской области с 19 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".
В северном регионе Беларуси установилась благоприятная погода. Местными органами власти принято решение о завершении отопительного сезона с 19 апреля в Полоцке, Новополоцке, Орше, Новолукомле и Ореховске. В случае, если среднесуточная температура будет ниже плюс 8 градусов несколько дней, медицинские и учебные учреждения, объекты социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки переводятся в режим протапливания.
Отопительный сезон стартовал в регионе 28 сентября.-0-
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