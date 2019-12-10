В Витебской области началось банкротство Городокского райпо

10 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Городокского районного потребительского общества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Накануне собрание уполномоченных общества приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо и необходимости обращения в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности.

Согласно представленным документам, кредиторская задолженность предприятия превышает Br3 млн, в том числе долги по оплате труда работников составляют около Br12 тыс., по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды около Br32 тыс. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности превысил 90%. По данным на конец октября 2019 года в отношении Городокского райпо возбуждено около 140 исполнительных производств на сумму свыше Br3,1 млн.

В целях проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества суд установил в отношении должника защитный период до 10 января 2020 года. Временным управляющим назначен индивидуальный предприниматель Николай Миронов.

Городокское райпо зарегистрировано решением Витебского облисполкома от 12 декабря 1996 года. Списочная численность работников предприятия превышает 40 человек, из которых 26 специалистов находятся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.-0-