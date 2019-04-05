В Витебской области наибольшая задекларированная сумма дохода за 2018 год составила почти Br300 тыс.

5 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшая сумма годового дохода за 2018 год, задекларированная жителем Витебской области, составила почти Br300 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Указанный в декларации доход гражданин получил из-за границы. Подлежащая к уплате сумма подоходного налога с такого дохода составляет около Br39 тыс.

Всего за январь-март 2019 года декларации по подоходному налогу представили более 2,3 тыс. плательщиков Витебской области, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Почти 1,1 тыс. граждан придется доплатить подоходный налог на общую сумму Br3,1 млн. При этом 38 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено или зачтено в счет будущих платежей почти Br48 тыс.

Наибольшее количество деклараций представлено жителями Октябрьского и Первомайского районов областного центра.-0-