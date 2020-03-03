В Витебской области нужно изменять подходы службы 115 к выполнению заявок - КГК

3 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области требуется изменять подходы к организации исполнения заявок службой 115. Такой вывод сделали специалисты КГК региона после проведения горячей линии.

Для повышения качества жилищно-коммунальных и других услуг в области создан Витебский областной расчетно-справочный центр. Его представительства есть в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке. Одна из основных функций центра - прием поступающих заявок от жителей и юридических лиц, а также оказание услуг информационно-сервисного обслуживания (модерации) поступивших обращений по жилищному фонду. Соответствующие заявки принимаются по единому телефону 115.

"Результаты проведенной Комитетом государственного контроля Витебской области горячей линии по вопросам эффективности функционирования службы 115 показали, что в регионе требуется изменять подходы к организации исполнения заявок граждан. Всего на горячую линию поступило 31 обращение, в том числе 25 - из Витебска, 2 - из Новополоцка, по 1 - из Верхнедвинска, Полоцка, Оболи и агрогородка Новка Витебского района", - отметили в КГК региона.

В основном люди звонили из-за отсутствия информации о сроках выполнения заявок, переданных на службу 115, сообщали о сложностях с дозвоном до нее. Жители жаловались на несвоевременное оказание услуг или вообще невыполнение заявок. Кроме того, поступило два обращения о неоперативной работе аварийных служб. В подавляющем количестве случаев граждане обращались с заявками на службу 115 неоднократно.

"Для повышения эффективности работы областного контакт-центра и службы 115 о результатах горячей линии проинформировано главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома, - отметили в КГК. - Ему предложено рассмотреть вопрос о разработке регламента работы контакт-центра, в котором предусмотреть обязанность исполнителей заявок информировать заявителей о сроках выполнения, если работы в недельный срок провести не получится (например, заделка межпанельных стыков, благоустройства территорий, ремонт козырьков). Также предложено найти техническую возможность сокращения времени ожидания ответа диспетчера".

В 2019 году Комитетом государственного контроля Витебской области за нарушения правил благоустройства и содержания территории населенных пунктов привлечены 18 должностных лиц.-0-