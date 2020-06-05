В Витебской области объем бюджетной поддержки субъектов по указу №143 превысит Br4 млн

5 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области объем бюджетной поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, благодаря применению мер по указу №143 оценивается в сумму, превышающую Br4 млн. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Около половины этих средств приходится на льготы по имущественным налогам. Все районы Витебской области в рамках полномочий, определенных указом №143 "О поддержке экономики" для местных органов власти, воспользовались в различной степени мерами поддержки в части налогообложения и налогового администрирования. В 19 районах приняты и вступили в действие решения райсоветов депутатов об уменьшении сумм земельного и налога на недвижимость путем применения понижающих коэффициентов (от 0,25 до 0,75) для определенных категорий плательщиков. Например, в Поставском районе к наиболее пострадавшим отнесены свыше 50 видов деятельности. Субъекты хозяйствования, для которых они являются основными, получили льготы по имущественным налогам, также им снизили суммы арендной платы за земельные участки путем применения коэффициента 0,75. По словам заместителя председателя райисполкома Ирины Нестренок, объем бюджетной поддержки плательщиков только по земельному и налогу на недвижимость превысит Br10 тыс.

Значительный объем помощи юрлицам и предпринимателям предполагается оказать в Витебске, Новополоцке, Оршанском и Полоцком районах, где сконцентрировано наибольшее количество субъектов хозяйствования и шире потенциал местных бюджетов. Вместе с тем нашли возможность поддержать реальный сектор экономики в условиях замедления деловой активности и регионы с высоким уровнем дотационности местных бюджетов. В Шумилинском районе, где уровень дотаций бюджета в 2020 году превышает 60%, решили поддержать представителей 6 видов деятельности. Им уменьшены на 2 и 3 кварталы суммы земельного налога и налога на недвижимость путем применения понижающих коэффициентов. Как сообщила начальник отдела экономики райисполкома Галина Калыхан, объем бюджетной помощи оценивается почти в Br22,7 тыс.

Советы депутатов делегировали исполкомам право принимать решения о предоставлении отсрочки с последующей рассрочкой, а также налогового кредита в отношении полностью уплачиваемых в местные бюджеты налогов. По данным на 4 июня, по этим вопросам обратились 69 субъектов хозяйствования, из них около 2/3 уже получили такую поддержку, в том числе 14 плательщиков пользуются налоговым кредитом.

Кроме того, указом предусмотрено право местных исполкомов уменьшать сумму арендной платы за земельные участки, предоставленные отдельным категориям арендаторов. Такие решения уже приняты в Оршанском, Поставском, Глубокском, Верхнедвинском районах и Новополоцке.

Ранее Витебский областной Совет депутатов снизил в 2 раза ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан на 2 и 3 квартал 2020 года. Это позволит оказать поддержку более 9 тыс. налогоплательщикам на сумму около Br2,2 млн.-0-