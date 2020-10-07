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07 октября 2020, 16:50

В Витебской области объем льгот для граждан по имущественным налогам в 2020 году составил Br19,7 млн

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области плательщикам налога на недвижимость и платежей за землю из числа граждан предоставлены льготы в 2020 году на сумму Br19,7 млн, или 65% от общего объема имущественных платежей для физлиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Всего размер начисленных имущественных платежей превысил Br30,3 млн, что на 36% больше, чем в 2019 году. При этом фактически поступит в бюджет Br10,6 млн. Остальная сумма приходится на физических лиц, имеющих право на льготу в соответствии с законодательством. Доля льготников превышает 50% от общего числа плательщиков, в том числе местные органы власти предоставили льготы семи гражданам.

Всего на учете в налоговых органах Витебской области состоят около 450 тыс. граждан, которым исчислен налог на недвижимость и платежи за землю. Их количество выросло почти на 10% по сравнению с данными за 2019 год. В числе плательщиков около 31,3 тыс. владельцев двух и более квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах, что примерно соответствует данным за 2019 год.

В пресс-службе областной инспекции напомнили, что граждане, имеющие в собственности более одной квартиры, частные дома, дачи, гаражи и иные нежилые сооружения, а также земельные участки, должны осуществить имущественные платежи и арендную плату за землю не позднее 16 ноября текущего года. Это можно сделать любым удобным для плательщика способом, в том числе наличными в банк или отделение почтовой связи, а также через инфокиоск или интернет-банкинг. В 2020 году налоговые органы направили по почте извещения на уплату имущественных платежей более 200 тыс. граждан, еще свыше 31 тыс. человек - в личные кабинеты плательщика. Если плательщик не получил такое извещение или имеет право на льготы, а они ему не предоставлены, то необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения недвижимого имущества.-0-

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