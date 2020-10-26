В Витебской области объем льгот по единому налогу для самозанятых граждан превысил Br200 тыс.

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области объем льгот по единому налогу для граждан, осуществляющих деятельность в заявительном порядке, превысил Br200 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Помощь оказана по указу №143 "О поддержке экономики", в соответствии с которым Витебский областной Совет депутатов снизил в 2 раза ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан на 2 и 3 квартал 2020 года. За январь - сентябрь 2020 года самозанятые пополнили бюджет почти на Br500 тыс., что в фактических ценах на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Всего на 1 октября в Витебской области деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога осуществляют более 4,9 тыс. человек, что на 9% больше по сравнению с данными на 1 октября 2019 года.

Наибольшее число самозанятых граждан осуществляют деятельность в Витебске (свыше 1,1 тыс. человек, рост превысил 5%), Новополоцке (556, 8,8%), Полоцком (503, 21,8%), Оршанском (455, 22,3%) и Глубокском (357, около 1%) районах. Наряду с Оршанским районом в лидерах по темпам роста физлиц-плательщиков единого налога Ушачский (75,8%), Толочинский (40,7%), Дубровенский (29,3%), Чашникский (22%) и Лепельский (9,3%). В целом по области увеличение количества этой категории плательщиков отмечается во всех районах, за исключением Лиозненского, Шумилинского и Сенненского.

Среди видов деятельности, не требующих государственной регистрации, наибольшую популярность у этой категории плательщиков сохраняют парикмахерские и косметические услуги (более 1,3 тыс. самозанятых), репетиторство (693), сдача жилых помещений и садовых домиков физлицам для краткосрочного проживания (215 чел.).-0-