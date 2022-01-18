В Витебской области оборудовали 38 крещенских купелей

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 18 января 2022
Минск Сплошная облачность -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:34 ФОТОФАКТ: Окунание в купель на Крещение в Минске Регионы
20:32 Белорусские паралимпийцы завоевали еще две награды ЧМ в Лиллехаммере Спорт
20:28 Молния ударила в самолет "Уральских авиалиний" В мире
20:18 ЕЭК разработала допмеры по популяризации в ЕАЭС электромобилей Экономика
20:08 В мире за неделю выявлено более 18 млн случаев заражения COVID-19 В мире
20:08 ФОТОФАКТ: Православные встречают Крещенский сочельник Общество
19:51 Еще три белорусских полярника прибыли в Антарктиду с грузом экспедиции Общество
19:38 За безопасность продукции в ЕАЭС ответственность будут нести все участники цепи поставок Экономика
19:26 Первого в 2022 году резидента зарегистрировали в СЭЗ "Минск" Регионы
19:15 Соревнования по лыжным гонкам прошли в "Раубичах" Спорт
19:04 ЕЭК одобрила меры по развитию сотрудничества стран ЕАЭС в сахарной отрасли Экономика
19:01 Посол Беларуси в России находится на медобследовании, его состояние удовлетворительное Политика
18:50 Первый зампредседателя ГПК проведет 19 января личный прием граждан Общество
18:15 В Витебской области оборудовали 38 крещенских купелей Регионы
18:15 Украинская гривна упала до самого низкого значения за 12 месяцев В мире
18:14 В Беларуси решительно осуждают атаку беспилотников в Абу-Даби Политика
18:07 Украина размещает на границе с Беларусью вертолетные площадки В мире
18:03 На совещании у Лукашенко подискутировали о возможности совмещения постов Президента и председателя ВНС Президент
18:02 Беларусь разработает 21 межгосстандарт к техрегламенту ЕАЭС на машины и оборудование Экономика
18:01 Сикорский об отчете ИКАО по инциденту с рейсом Ryanair: белорусская сторона доказала, что перехвата не было Общество
17:54 Перспективы развития Гомеля обозначили на совещании с губернатором Регионы
17:42 Нет ли в проекте Конституции перекосов? На совещании у Лукашенко подробно обсудили вопрос Президент
17:27 Режим ЧП в Казахстане отменят с 19 января В мире
17:15 Пешеход попал под колеса автомобиля в Минске Происшествия
17:14 Директор НЦПИ: обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции поступило очень мало Общество
17:12 Минское "Динамо" не поддерживает вариант продолжения сезона КХЛ с раундом плей-ин Спорт
17:05 В Казахстане количество погибших в результате беспорядков увеличилось до 227 В мире
17:05 МВД проводит плановые учения с территориальными органами внутренних дел и внутренних войск Общество
16:44 Сырники с растительными жирами обнаружили в продаже в Могилевской области Регионы
16:37 Когда нужно набирать крещенскую воду, как ее хранить и употреблять? Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Регионы
18 января 2022, 18:15

В Витебской области оборудовали 38 крещенских купелей

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области окунуться в купель на Крещение Господне можно будет в 38 специально оборудованных местах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном УМЧС.

Православные христиане 19 января будут отмечать Крещение Господне. В этот день принято совершать обряд священного омовения. "Даже в такой святой день не следует забывать о безопасности. Необходимо выбирать место для окунания только в специально отведенных акваториях. В Витебской области организовано 38 таких мест", - сказали в УМЧС.

Купели выбраны на природных и искусственных водоемах, а также на святых криницах. Например, в Браславском районе местом для окунания станет известное озеро Дривяты, где можно будет окунуться в воду рядом со спасательной станцией Браславского ОСВОДа. В Глубокском районе местом для омовения станут озера Беглец и Мушкат. Для жителей Лепельского района обряд будет проводиться в почти тематическом месте - на озере Святое. Дубровенцы смогут отправиться в урочище "Киреевская роща", где в районе деревни Лопыри для окунания будет оборудована криница. Уроженцам и гостям Толочинского района будут доступны четыре закрытых святых источника, где имеются деревянные купальни. А вот оршанцам предстоит испытать на себе всю ледяную силу зимнего Днепра. Жители областного центра могут посетить искусственную бетонную купальню на ул. 39-й Армии.

Работники МЧС напомнили, что во время крещенского купания не следует выходить на лед вне специально установленных лестниц и посещать водоемы в ночное время в одиночку. Если вы почувствуете недомогание при нахождении в холодной воде, дайте знать спасателям, которые будут дежурить возле оборудованных купелей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Окунание в купель на Крещение в Минске
Фото из архива Первого в 2022 году резидента зарегистрировали в СЭЗ "Минск"
Фото из архива Перспективы развития Гомеля обозначили на совещании с губернатором
Фото из архива Сырники с растительными жирами обнаружили в продаже в Могилевской области
Фото из архива Епископ: граждане не должны быть безразличными при обсуждении проекта Конституции
Фото из архива Бюджет Брестской области на 2022 год утвержден с профицитом в Br35 млн
Главное
Во время совещания Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес
Лукашенко провел рабочую встречу с Кочановой
В ближайшие дни доработанный проект обновленной Конституции Беларуси будет внесен Президенту
В МИД рассказали подробности встречи Макея с представителями гражданского общества Литвы
Топ-новости
"Давайте думать о будущем наших детей". Лукашенко объяснил, почему важен референдум и обновление Конституции
Лукашенко выступил за закрепление в Конституции обязанности граждан заботиться о своем здоровье
Лукашенко о белорусском подходе к обновлению Конституции: ни в одном государстве такого процесса не было
Белорусские паралимпийцы завоевали еще две награды ЧМ в Лиллехаммере
Минобороны рассказало иностранным атташе подробности о проверке сил реагирования СГ
ФОТОФАКТ: Православные встречают Крещенский сочельник
Директор НЦПИ: обращений граждан с отрицанием проекта обновленной Конституции поступило очень мало
Иванов: проголосовав на референдуме, белорусы определят судьбу страны
Симакова об итогах акции "Наши дети": мы видим неравнодушие каждого жителя страны
"Вы всегда были хорошими соседями": зачем в Беларусь приехала делегация гражданского общества Литвы
Румак: все религиозные конфессии объединяет стремление сохранить мир и спокойствие в обществе
"РитуалГранит": эксклюзивные памятники со скидкой до 40%
Экспорт белорусских медуслуг в 2021 году вырос на 20%
Участнику Великой Отечественной войны Ивану Назаренко исполнилось 100 лет
Анфимов: странам СНГ следует выбрать направление более углубленной интеграции
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.