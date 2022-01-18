В Витебской области оборудовали 38 крещенских купелей

18 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области окунуться в купель на Крещение Господне можно будет в 38 специально оборудованных местах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном УМЧС.

Православные христиане 19 января будут отмечать Крещение Господне. В этот день принято совершать обряд священного омовения. "Даже в такой святой день не следует забывать о безопасности. Необходимо выбирать место для окунания только в специально отведенных акваториях. В Витебской области организовано 38 таких мест", - сказали в УМЧС.

Купели выбраны на природных и искусственных водоемах, а также на святых криницах. Например, в Браславском районе местом для окунания станет известное озеро Дривяты, где можно будет окунуться в воду рядом со спасательной станцией Браславского ОСВОДа. В Глубокском районе местом для омовения станут озера Беглец и Мушкат. Для жителей Лепельского района обряд будет проводиться в почти тематическом месте - на озере Святое. Дубровенцы смогут отправиться в урочище "Киреевская роща", где в районе деревни Лопыри для окунания будет оборудована криница. Уроженцам и гостям Толочинского района будут доступны четыре закрытых святых источника, где имеются деревянные купальни. А вот оршанцам предстоит испытать на себе всю ледяную силу зимнего Днепра. Жители областного центра могут посетить искусственную бетонную купальню на ул. 39-й Армии.

Работники МЧС напомнили, что во время крещенского купания не следует выходить на лед вне специально установленных лестниц и посещать водоемы в ночное время в одиночку. Если вы почувствуете недомогание при нахождении в холодной воде, дайте знать спасателям, которые будут дежурить возле оборудованных купелей.-0-