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23 июля 2021, 17:01

В Витебской области обработаны все заросшие борщевиком Сосновского земельные участки

Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области работы по борьбе с борщевиком Сосновского проведены на всей территории его произрастания площадью почти 3,7 тыс. га, что на 5% превышает данные по размеру засоренных им земель на начало 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Всего на эти цели из средств местных бюджетов направлено более Br1,2 млн. Основной упор в мероприятиях по ограничению распространения инвазивного растения сделан на применение химического метода, с помощью которого обработано около 3,1 тыс. га. Вовлечено в хозяйственный оборот 190 га, засоренных борщевиком, путем перепашки с последующим засевом травосмесями и сельхозкультурами, подавляющими рост инвазивного вида. Остальные земли обработаны механическим методом.

Сейчас идет комплексная приемка выполненных работ, в ходе которой исполнители устраняют выявленные недостатки. Несмотря на наличие финансирования и своевременное решение организационных вопросов, из-за неблагоприятных погодных условий к массовым работам по борьбе с борщевиком удалось приступить только во второй декаде мая, когда также шли осадки, что могло сказаться на качестве обработки. Кроме того, ситуация осложнилась обнаружением всходов борщевика на обработанных в 2018-2019 годах территориях, которые считались потенциально очищенными. Это потребовало от землепользователей принятия дополнительных мер, отметили в комитете.

В ходе контроля качества и эффективности выполненных работ комитет и инспекции провели более 650 мероприятий технического и технологического характера, по результатам которых руководителям организаций выдавались предписания об устранении выявленных недостатков. За неисполнение предписаний к административной ответственности привлечены 57 должностных лиц, размер штрафов превысил Br7 тыс.

В ходе контрольно-аналитических мероприятий установлено, что в большинстве районов не удается обеспечить комплексный подход в борьбе с борщевиком. Рядом с качественно обработанными участками одного землепользователя выявляются территории другой организации, где допущено цветение растений. При этом проведение проверочных мероприятий усложняется проблемами в области земельных отношений. Только 68% организаций, занимающихся сельским хозяйством, имеют правоустанавливающие документы на земли, предоставленные им в пользование. Участки передаются от одного к другому землепользователю без соответствующей регистрации.

Выявляются факты, когда земли длительное время пустуют и не передаются для использования по назначению. Такие площадки являются потенциальным местом распространения борщевика, а выдать предписание на проведение обработки некому. В Витебске ситуация усугубляется бесконтрольным использованием плодородного слоя почвы, загрязненного семенами борщевика, при благоустройстве городских территорий и восстановительных работах после ремонта инженерных сетей.-0-

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