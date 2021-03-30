В Витебской области около 20 молодых специалистов АПК первыми получат в апреле выплату Br1 тыс.

30 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Первыми получателями областной выплаты в размере Br1 тыс. в качестве дополнительной меры социальной поддержки станут около 20 молодых специалистов организаций АПК Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Егоров.

Решение о дополнительной ежемесячной выплате в течение трех лет за счет средств областного бюджета принято Витебским областным Советом депутатов по инициативе Витебского облисполкома для обеспечения сельского хозяйства квалифицированными кадрами, закрепления молодых специалистов на селе и повышения престижности работы в животноводстве.

Оно вступило в силу с 1 марта 2021 года. "Уже отработаны списки получателей дополнительной выплаты, сейчас идет чисто техническая работа по начислению доплаты пропорционально отработанному времени, а также с учетом других вопросов, в том числе соблюдения трудовой дисциплины. Это очень важно, так как, приняв решение о поддержке, мы рассчитываем не только на закрепление молодого специалиста, но и на то, что он будет работать с полной отдачей на производстве", - отметил Сергей Егоров. Первая выплата будет производиться в первой декаде апреля вместе с заработной платой.

Решение о дополнительной мере социальной поддержки распространяется на молодых специалистов - выпускников 2020 года и последующих лет по специальностям "ветеринарная медицина" и "зоотехния". Обязательным условием получения выплаты является заключение контракта на пять лет, работа в организациях, входящих в интеграционные объединения, образованные по указу №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области", а также отсутствие дисциплинарных взысканий в расчетном месяце. Деньги на эти цели будут предусматриваться ежегодно при формировании областного бюджета. По оценке специалистов, в перспективе, когда количество получателей поддержки будет увеличиваться, максимально требуемый на год объем средств может составить около Br2,7 млн.-0-