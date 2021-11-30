В Витебской области около 30% пустующих домов в этом году снесены за счет собственников

30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Витебской области снесено 769 пустующих и ветхих домов, из них 521 за счет бюджетных средств, остальные за деньги собственников. Об этом сообщил журналистам перед заседанием президиума Витебского областного Совета депутатов его председатель Владимир Терентьев, передает корреспондент БЕЛТА.

За 2019-2020 годы в регионе выявлено 3762 пустующих и 2263 ветхих дома. На работу с такими строениями за эти годы было израсходовано Br658 тыс. За три последних года в регионе снесли почти 1,7 тыс. брошенных строений, продано 46, собственниками восстановлено 86 домов.

Председатель областного Совета депутатов рассказал, что больше 10 лет в области идет работа в этом направлении, у местных властей есть опыт по работе с пустующими домами, поиском их собственников и решением сопутствующих вопросов. "За это время определенные территории привели в порядок, достаточно неплохие предварительные результаты имеем по итогам этого года - уже снесено 769 домов, из них 521 за счет бюджетных средств, остальные за деньги собственников. До недавнего времени механизм по выявлению и вовлечению в оборот брошенных домов регламентировал указ №357 "О пустующих и ветхих домах". С 27 сентября этого года вступил в силу указ №116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами", который изменяет работу в этом направлении. Теперь будет единый реестр пустующих домов, а не ветхих и пустующих отдельно. Впервые появляется возможность продажи таких домов населению: либо за 1 базовую величину (1 БВ - Br29) без проведения аукциона, либо с аукционом, начиная с 1 базовой", - пояснил Владимир Терентьев. Он добавил, что с каждым годом возрастает количество снесенной недвижимости за счет владельцев, которые не собирались их использовать.

В Витебской области за 2020 год после ликвидации брошенных домов включено в перечень свободных земельных участков 172 территории для дальнейшего строительства жилья, а за 9 месяцев этого года - 139. За без малого два года передано сельхозорганизациям 83 участка. По состоянию на 1 ноября в реестре находится более 1,8 тыс. пустующих домов.-0-