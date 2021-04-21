В Витебской области около 500 добровольных дружин помогают милиции в охране общественного порядка

21 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 500 добровольных дружин, включая молодежные отряды охраны правопорядка (МООП), помогают правоохранителям Витебской области следить за порядком в общественных местах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела охраны правопорядка управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД облисполкома Андрей Зуев.

Народный дружинники, как их еще называют, на добровольных началах помогают патрульным постовой службы и участковым инспекторам милиции, в том числе во время проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий. В предстоящие майские праздники дружинники усилят наблюдение. Они будут бдительно следить за порядком на улицах и стараться предупреждать правонарушения.

"В Витебской области задействованы 469 добровольных дружин, в которых состоят более 3,9 тыс. человек. Это работники предприятий и организаций области. Также действуют 30 МООП, в которые зачислены более 590 учащихся вузов и ссузов. Все они несут службу по охране общественного порядка вместе с милиционерами в общественных местах, в том числе во время проведения массовых мероприятий", - рассказал Андрей Зуев.

Добровольные дружины следят за порядком на улицах городов и поселков по заранее установленному графику. Обычно на дежурство, длящееся с 18.00 до 22.00, заступают двое дружинников и один сотрудник милиции. У каждого народного дружинника есть соответствующее удостоверение. В их полномочиях пресекать и предупреждать административные правонарушения и проводить задержание: доставлять нарушителя общественного порядка в правоохранительные органы или передавать его сотрудникам милиции. Дружинники следят, чтобы на массовых праздниках граждане не хулиганили, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и не сквернословили. Как правило, бывает достаточно устного замечания, чтобы шумная компания на улице стала вести себя тише, но порой необходимо составлять протокол о правонарушении. Это входит в компетенцию представителя милиции, а его добровольные помощники при этом следят, чтобы слишком распалившийся гражданин не натворил еще больших бед.

Что касается МООП, то для молодежи такая форма взаимодействия с правоохранителями часто помогает определиться с будущей профессией. Ребята видят службу в милиции изнутри и нередко решают связать свою жизнь с правоохранительными органами. Молодые люди всегда ответственно подходят к своим обязанностям и подают пример поведения сверстникам. В Витебске некоторых представителей МООП легко узнать по внешнему виду: например, у отрядов академии ветеринарной медицины и Академии связи есть специальная форма.-0-