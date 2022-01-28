В Витебской области оперативно расширят коечный фонд при росте заболеваемости COVID-19

28 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения Витебской области работают в штатном режиме, но имеют резерв коечного фонда на случай роста числа пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома.

В области наблюдается незначительный рост заболеваний как коронавирусом, так и гриппом, другими сезонными респираторными инфекциями. Однако сейчас хватает имеющегося коечного фонда для приема на стационарное лечение пациентов с положительным ковид-статусом. "К расширению коечного фонда на случай прогнозируемого роста заболеваемости COVID-19 готовы все учреждения здравоохранения области. Данные отслеживаются каждый день, поэтому все оперативно отреагируют на изменение обстановки и смогут принять новых пациентов, если это потребуется. Сейчас для пациентов с коронавирусом в области отведено чуть более 9% от всего коечного фонда", - подчеркнули в облздраве.

В Витебске стационарное лечение от COVID-19 пациенты получают в пяти учреждениях здравоохранения: в областном клиническом центре пульмонологии и фтизиатрии, областной клинической инфекционной больнице, городской клинической больнице скорой медицинской помощи, областной клинической больнице и областном клиническом роддоме.

Также в облздраве отметили, что обследование на ковид-статус проводятся по обновленной схеме: наравне с ПЦР-тестами (их делают в девяти лабораториях области) учитываются результаты теста на антиген SARS-CoV-2, который может на дому брать контактная группа, прибывающая к пациенту с подозрением на коронавирус.-0-