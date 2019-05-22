В Витебской области определено 68 пляжных зон

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области этим летом определено 68 мест массового отдыха населения у водных объектов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением коммунальной гигиены Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Сухов.

К началу летнего периода специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии провели лабораторный контроль качества воды на водоемах у всех определенных для купания пляжных зон. Отклонений от нормативов не выявлено, поэтому решения об ограничении или запрещении купания по состоянию на 22 мая не выносились. По итогам мониторинга за нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся места отдыха, было направлено 43 рекомендации, установлен контроль по их выполнению.

Контроль за санитарным состоянием и благоустройством пляжных зон продолжается. Вместе с тем их комфортность прежде всего зависит от отношения самих отдыхающих, добавил Александр Сухов, призвав бережно относиться к обустроенным местам массового отдыха, поддерживать чистоту и порядок.-0-