В Витебской области определено 77 мест отдыха у водоемов

18 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области определено 77 мест отдыха на водных объектах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Всего по области определено 77 мест у водоемов, где жители области смогут провести горячие майские и летние деньки и получить стойкий красивый загар. Все зоны отдыха у воды будут обустроены и оснащены необходимыми санитарными объектами: это контейнеры (всего их установят 586 шт.) и урны, а также общественные туалеты (113). Перед началом теплого сезона места отдыха обследовали комиссии городских и районных исполнительных комитетов, определили их состояние, а также какие работы следует провести, чтобы придать надлежащий вид пляжам. Кроме того, местные власти решали, необходимо ли оснастить дополнительно зоны отдыха малыми архитектурными формами, пляжными зонтиками.

Больше всего мест отдыха близ водоемов будет в Верхнедвинском (здесь определено 10 зон) и Глубокском (9) районах, а также в Витебске (8). В областном центре места отдыха остались те же, что и в прошлом году: это парки отдыха Мазурино, им.Фрунзе и на реке Витьба в районе Юбилейного моста на проспекте Людникова, пляжи на Западной Двине в районах водозабора №1, моста Блохина, в парке Победителей, искусственные водоемы в парке 1000-летия и в Сокольниках (район котельной "Южная").

Также в этом году для любителей отдыха на лоне природы будет дополнительно обустроено 77 туристических стоянок - на территории национального парка "Браславские озера".-0-